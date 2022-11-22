ВСУ отразили атаки оккупантов на 12 участках на Донбассе: утренняя сводка Генштаба 22 ноября

Российские захватчики и дальше не оставляют попыток наступать на Донбассе.

Начались 272 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, ведут воздушную разведку.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка на Луганщине и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Каменка, Опросное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкой Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника в настоящее время не обнаружена.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы позиций наших подразделений в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах населённых пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Макеевка на Луганщине и Терны Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опросное, Яковлевка, Веселое и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг держит оборону. Обстреливал позиции ВСУ по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы 21 населенного пункта, в том числе Богоявленко, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Мирное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений на линии обороны и не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

Российские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.

Российские оккупанты в населенном пункте Стрелковое Генического района на Херсонщине, на территории базы отдыха, обустроили застенку, где содержат и подвергают пыткам граждан Украины.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Напомним, что все больше доказательств свидетельствуют о регулярных военных преступлениях, которые кафиры совершают в каждом украинском регионе, где были ВС РФ.

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