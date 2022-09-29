ВСУ отразили атаки оккупантов на 12 участках в Донецкой области, а РФ бросила на Лиман "свежемобилизованных": сводка Генштаба

Российские кафиры и дальше пытаются провести полную оккупацию Донецкой области и удержать захваченные территории, а также сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, совершил более 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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От вражеских ударов пострадали более 28 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Юрьевка, Марьинка, Кривой Рог, Вышетарасовка, Николаев и Терновые Поды.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении российские кафиры обстреляли в районах населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области, а также Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области.

На Слобожанском направлении были вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодезное.

На Краматорском направлении были обстрелы вблизи Новоселовки, Старого Каравана, Щурового, Закотного, Дибровы, Озерного и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении враг обстрелял Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опросное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

На Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы недалеко от Новоукраинки, Нескучного, Времевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Волшебного, Красного, Новополя и Успеновки.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районам около 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения, а оккупанты совершили 45 вылетов БпЛА с целью ведения разведки и корректировки огня.

Ситуация на фронте:

Командование ВС РФ пытается восполнить потери живой силы и комплектовать свои подразделения за счет заключенных. По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыли около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.

Также на Лиман руководство ВС РФ направило только что мобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области прибыло 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Кроме того, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.

Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область 2 тысячи человек мобилизованных из Крыма. К тому же военные комиссары на временно оккупированной территории автономной республики Крым получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий. В течение 26 сентября этого года, только в Сакском районе, мобилизован 21 человек указанной национальности.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, сбили 4 БпЛА и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огненное поражение по объектам противника. В частности, за сутки поражены два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одна станция-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один — с горюче-смазочными материалами.

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