ВСУ отразили атаки на 13 участках, а украинские пилоты отработали по 25 позициям врага: сводка Генштаба

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За минувшие сутки, противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 83 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал 4 ударных БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньково;

на Краматорском направлении – Новоселовка, Щурово, Северск, Григоровка, Белогоровка, Закотное, Диброво, Верхнекаменное, Веселое, Раздолевка, Озерное и Спорное;

на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клещевка, Веселая Долина, Яковловка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Первомайское, Новомихайловка и Прасковьевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись 18 населенным пунктам. Среди них Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времевка и Красное.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населённых пунктов, недалеко от линии столкновения.

Ситуация на фронте:

На территории РФ продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться. Личный состав, прибывающий в сборные пункты в Белгородской области, объявляет список, который необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда.

Также указанные меры противник проводит на временно оккупированных территориях Украины. С 24 сентября этого года, в Севастополе, на базе автомобильного батальона черноморского флота, начата подготовка мобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

Продолжаются так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Представители оккупационных властей, вместе с вооруженными российскими военными, совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме". К тому же, такие обходы преследуют цель и выявление мужчин.

Оккупанты продолжают нести потери. Подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября этого года по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в городе Херсон. Предварительно противник потерял до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия, за текущие сутки, в частности, поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.

Напомним, что в Одессе раздалась серия взрывов. Российские оккупанты атаковали город с помощью иранских дронов-камикадзе.

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