ВСУ отразили атаки оккупантов в Донецкой области, а командование ВС РФ разнервировало россиян в Запорожье: сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

О ситуации на фронте рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилье мирного населения. Есть угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Обстрелы:

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 7 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 67 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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От вражеских ударов пострадали более 35 населённых пунктов. Среди них Запорожье, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка и Майорск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Бачевск Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Двуречное, Купянск и Кучеровка;

на Краматорском направлении – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровое и Озерное;

на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Опросное, Яковлевка, Нелиповка, Юрьевка, Белогоровка, Раздолевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Марьинка и Парасковеевка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времовка и Ольговское.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

Ситуация на фронте:

В связи с частичной мобилизацией в РФ российское командование на временно захваченных территориях пытается ограничить права военнослужащих ВС РФ, подписавших краткосрочные контракты. В подразделениях оккупантов в Запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования. Кроме того, частичная мобилизация называется причиной задержки отпусков и денежных выплат, что приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

Авиация Сил обороны нанесла 26 ударов – подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Утраты уточняются.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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