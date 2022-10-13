ВСУ отразили атаки оккупатов на 5 участках на Донеччине, а командование РФ приказало временно прекратить наступление: сводка Генштаба

Силы обороны отразили вражеские атаки на Донетчине и ликвидировали 7 ЗРК оккупантов.

Начались двести 232 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты пытаются сорвать контрнаступление ВСУ и вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из РСЗО. Удары противника подверглись объектам и мирным гражданам более 40 населенных пунктов. Враг бил, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода.

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Для этого использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и иранские дроны-камикадзе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Красная Заря;

на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, неподалеку от Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполевки;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новополь, Новоселка и Полтавка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Ситуация на фронте:

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Причина – крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и невыполнение боевых приказов.

В районе города Токмак Запорожской области ВСУ поразили 3 вражеских ЗРК С-300 противника вместе с личным составом. Раненые оккупанты перевезены в местную больницу. В Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки, потери противника составили до 150 человек убитыми.

Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до тридцати единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта.

Авиация ВСУ нанесла 32 удара по более чем 25 районам сосредоточения вооружения и военной техники. Также поражены 7 ЗРК оккупантов, а подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада с боеприпасами. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели.

Напомним, что ранее сообщалось, что за сутки 12 октября зенитчики и авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожили 5 ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе Shahed-136 и два Zala Ланцет.

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