ВСУ отразили наступление оккупантов на 9 участках в Донецкой области, а в Украину перебрасывают "кадыровцев": утренняя сводка Генштаба

На Донетчине российские оккупанты и дальше продолжают попытки наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Начались 249 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты и дальше пытаются наступать на Донетчине.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

Обстрелы:

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этой преступной деятельности пострадали районы более 45 населённых пунктов. Среди них — Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев. РФ продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Так, 26 октября отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими ВС РФ прибывают "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рожковичи, Будки, Мезеновка, Фотовыж и Мирополье Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Старица, Огирево, Стрелка и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестово, Невское, Ольговка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Одрадовка, Опросное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опросное;

на Новопавловском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Егоровка, Никольское, Новоукраинка, Павловка и Пречистовка.

В Запорожском направлении противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Гуляйполе, Новое, Дорожнянка, Железнодорожное, Зеленый Гай, Темировка, Ольговское и Красное.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеских обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Вышетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка Херсонской области.

Ситуация на фронте:

Во время так называемой эвакуации из исправительной колонии №90 Херсона оккупанты вывезли заключенных. Территорию тюрьмы противник использует для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах вблизи окупателей готовятся к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в Каланчак около сотни росгвардейцев.

На территории города Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.

В населенном пункте Большая Знаменка Запорожской области противник продолжает размещать личный состав в домах местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету Искандер-К и 2 вражеских БПЛА "Орлан -10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника.

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ взяли под огневой контроль железную дорогу, по которой оккупанты доставляют оружие на южном направлении.