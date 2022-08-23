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ВСУ отразили наступление оккупантов на Авдеевском направлении

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ВСУ отразили наступление оккупантов на Авдеевском направлении

Фото: Associated Press

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки они пытались прорваться у Красногоровки и Первомайского.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Авдеевском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опросного и Невельского.

"Враг наносил авиаудару у Марьинки. Вел наступление у Красногоровки и Первомайского, успеха не имел", — сообщили в Генштабе.

Напомним, накануне украинская авиация прицельно атаковала позиции российских войск в районах Александровки и Бурхановки.

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