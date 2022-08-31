ВСУ отразили наступление оккупантов на Авдеевском направлении — Генштаб

Российские оккупанты пытались продвинуться в направлениях Красногоровки и Марьинки.

ВСУ "притормозили" их усилия.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

"На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно , – говорится в сообщении.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.

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