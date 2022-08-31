ВСУ отразили наступление оккупантов на Авдеевском направлении — Генштаб

Российские оккупанты пытались продвинуться в направлениях Красногоровки и Марьинки.
ВСУ "притормозили" их усилия.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.
"На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно , – говорится в сообщении.
Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.
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