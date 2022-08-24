ВСУ отразили наступление оккупантов на Бахмутском направлении — Генштаб

За прошедшие сутки они попытались наступать на город Бахмут и в очередной раз на село Кодема.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не было", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что российские оккупанты похищают украинских детей и усыновляют в российских семьях за премии.

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