ВСУ отразили наступление оккупантов на Краматорском направлении

За прошедшие сутки они в очередной раз безуспешно штурмовали в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

"На Краматорском направлении кафиры обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг вел наступление в направлении Берестово — Ивано-Дарьевка, успеха не имел ", — отметили в Генштабе.

Напомним, что на юге Украины ликвидирован командный пункт и два состава врага.

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