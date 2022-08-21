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ВСУ отразили наступление оккупантов на Краматорском направлении

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ВСУ отразили наступление оккупантов на Краматорском направлении

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты продолжают наступление на Донетчине.

За прошедшие сутки они в очередной раз безуспешно штурмовали в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия.

"На Краматорском направлении кафиры обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг вел наступление в направлении Берестово — Ивано-Дарьевка, успеха не имел ", — отметили в Генштабе.

Напомним, что на юге Украины ликвидирован командный пункт и два состава врага.

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