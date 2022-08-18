ВСУ отразили наступление оккупантов на Краматорском направлении в районе Николаевки

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Краматорском направлении.

За прошедшие сутки они пытались продвинуться в направлении Николаевки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Краматорском направлении российские оккупанты обстреляли из танков и РСЗО районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.

"Враг вел наступление в направлении Николаевка — Выемка, успеха не имел, отошел", — отметили в Генштабе.

Напомним, как объяснил эксперт Сергей Згурец, война в Украине переходит в затяжную фазу, но время играет в пользу государства, ведь на фронт успевает вовремя и в необходимом количестве поступать военная помощь от западных партнеров.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.