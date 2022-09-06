ВСУ отразили наступление оккупантов на нескольких участках в Донецкой области: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 6 сентября

Оккупанты и дальше пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. И дальше сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Обстрелы:

В общей сложности, за минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночь против 6 сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмут и Константиновка.

Противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области, ПРишиб, Времовка, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь Донецкой области, Полтавка и Ольговское Запорожской области, Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Великое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Сиверском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

На Харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь.

На Славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск.

На Краматорском направлении – Кривая Лука, Сиверск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.

На Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск.

На Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка.

На Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка.

На Запорожском направлении – Зеленое Поле, Времевка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.

На Южнобугском направлении – Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречье Широкое.

Успехи ВСУ на фронте:

Враг продолжает совершать противоправные действия и размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника вглубь территории Украины.

Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины продолжает отражать ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты на территории Украины. Силами противовоздушной обороны сбита управляемая крылатая ракета над Николаевской областью.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

Ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления, логистического обеспечения, уничтожения средств противовоздушной обороны, огневых средств и живой силы противника.

В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Утраты противника уточняются.

Напомним, в Винницкой области в понедельник, 5 сентября, раздались взрывы. Там сработала система противовоздушной обороны, сбившая российский беспилотник.

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