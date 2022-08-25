Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ отразили наступление оккупантов на Славянском направлении

Дата публикации
Просмотры
507
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ отразили наступление оккупантов на Славянском направлении

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты пытались штурмовать на Донетчине.

За прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские попытки штурма на Славянском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Славянском направлении под огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг вел штурмовые действия в направлении Пасика — Долина, успеха не имел, отошел", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ближайшие 2-3 месяца будут решающими в войне. Дальнейшие действия в поле боя будут зависеть от снабжения Западом военного вооружения.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация