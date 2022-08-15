ВСУ отразили наступление оккупантов на Славянском направлении — Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Славянском направлении в Донецкой области.
За прошедшие сутки они в очередной раз безуспешно штурмовали в районе села Долина.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении оккупанты из артиллерии разных типов обстреляли недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.
"Враг вёл штурмовые действия в направлении Тихоцкое — Долина, успеха не имел, понес потери, отошел ", — сообщили в Генштабе.
Напомним, партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожный мост. Поэтому оккупанты в истерике бросились разыскивать патриотов Украины, однако никого так и не нашли.
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