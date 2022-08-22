ВСУ отразили наступление оккупантов на Славянском направлении — Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмовать на Донетчине.

За прошедшие сутки они пытались наступать в направлении Довгенького.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении российские оккупанты обстреливали возле Дибровного, Мазановки и Долины.

"Враг пытался вести наступление в направлениях Довгенькое — Дибровное, Бражковка — Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел", — отметили в Генштабе.

Напомним, что подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300.

Читайте также: