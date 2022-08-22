ВСУ отразили наступление оккупантов на Славянском направлении — Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмовать на Донетчине.
За прошедшие сутки они пытались наступать в направлении Довгенького.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении российские оккупанты обстреливали возле Дибровного, Мазановки и Долины.
"Враг пытался вести наступление в направлениях Довгенькое — Дибровное, Бражковка — Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел", — отметили в Генштабе.
Напомним, что подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300.
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