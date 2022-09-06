ВСУ отразили наступление оккупантов в районе Соледара и Зайцева — Генштаб

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Донетчине.

За прошедшие сутки они пытались прорваться в районе Соледара.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника вглубь территории Украины. Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака", — говорится в сообщении.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины.