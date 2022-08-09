ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи Красногоровки и Авдеевки — Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Авдеевском направлении.

За прошедшие сутки они пытались прорваться в Красногоровку и Авдеевку, но ВСУ отразили наступление.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.

"Враг вел наступательные бои неподалеку от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел", — сообщили в Генштабе.

Напомним, в войне против Украины Россия потеряла значительный запас своих военных ресурсов, потому они перешли к использованию менее точного оружия.

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