ВСУ отразили наступление оккупантов вблизи Красногоровки и Авдеевки — Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Авдеевском направлении.
За прошедшие сутки они пытались прорваться в Красногоровку и Авдеевку, но ВСУ отразили наступление.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песков, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Новоселовка, Авдеевка.
"Враг вел наступательные бои неподалеку от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел", — сообщили в Генштабе.
Напомним, в войне против Украины Россия потеряла значительный запас своих военных ресурсов, потому они перешли к использованию менее точного оружия.
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