ВСУ отразили наступление оккупантов возле Богородичного в Донецкой области — Генштаб

Российские оккупанты провели наступательные действия на Славянском направлении.
ВСУ отразили вражеские попытки продвинуться дальше.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровно, Вернополье и Мазановка.
"Враг провел дистанционное минирование местности близ Довгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются", — отметили в Генштабе.
Напомним, что в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты. Также кафиры ракетами атаковали Одесщину.
Читайте также:
- На юге ВСУ "отминусовали" российский ПТРК, технику и 15 кафиров
- Авиация врага 9 раз ударила по украинским позициям на юге: детали
- Россияне и коллаборанты "ложно" собрали деньги на беспилотник для ВСУ: как это случилось