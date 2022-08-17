ВСУ отразили наступление оккупантов возле Богородичного в Донецкой области — Генштаб

ВСУ отразили вражеские попытки продвинуться дальше.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливали в районах населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровно, Вернополье и Мазановка.

"Враг провел дистанционное минирование местности близ Довгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются", — отметили в Генштабе.

Напомним, что в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты. Также кафиры ракетами атаковали Одесщину.

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