ВСУ отразили наступление россиян в Харьковской области — Генштаб

Российские оккупанты пошли в наступление в Харьковской области.

Таким образом, они пытались улучшить свое тактическое положение.

Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении российские войска обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пяти .

"С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в направлении Ветеринарное — Уди, успеха не имел, понес потери, отошел. Продолжаются боевые действия на направлении Байрак — Гусаровка", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские пилоты нанесли авиационных ударов по позициям оккупантов. Уничтожены 35 россиян и танк Т-72

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