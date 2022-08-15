ВСУ отразили наступление российских оккупантов в направлении Песков и Первомайского на Донетчине

В Донецкой области оккупанты штурмовали Пески и Первомайское.

ВСУ отразили вражеские попытки продвинуться в Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении за сутки зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опросного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.

"С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли", — рассказали в Генштабе.

Напомним, партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожный мост. Поэтому оккупанты в истерике бросились разыскивать патриотов Украины, однако никого так и не нашли.

Читайте также: