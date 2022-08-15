ВСУ отразили наступление российских оккупантов в направлении Песков и Первомайского на Донетчине

В Донецкой области оккупанты штурмовали Пески и Первомайское.
ВСУ отразили вражеские попытки продвинуться в Донецкой области.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Авдеевском направлении за сутки зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опросного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.
"С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли", — рассказали в Генштабе.
Напомним, партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожный мост. Поэтому оккупанты в истерике бросились разыскивать патриотов Украины, однако никого так и не нашли.
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