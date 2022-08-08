ВСУ отразили наступление российских оккупантов вблизи Песков, Невельского и Авдеевки — Генштаб

Российские оккупанты попытались пойти в наступление на Авдеевском направлении.

Вооруженным силам Украины удалось удержать позиции и отразить наступление вблизи трех населенных пунктов.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки.

" Враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины уволили еще семь населенных пунктов в Херсонской области, теперь в области деоккупированы 53 населенных пункта.

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