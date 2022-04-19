ВСУ отразили наступление в Рубежном и Попасной — Луганская ОВА

ВСУ отразили наступление в Рубежном и Попасной — Луганская ОВА

Украинские защитники убили десятки кафиров и уничтожили вражескую технику.

В Луганской области российские кафиры продолжают атаковать ключевые города. Впрочем, ВСУ удается сдерживать атаки врага.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона.

"ВСУ отразили наступление в Рубежном и Попасной этой ночью. У врага десятки потерь, наши бойцы подвели беспилотник "Орлан-10" и тяжелую технику", — сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он также добавил, что оккупанты продолжают обстрел центра города Кременная Луганской области, а в Луганской области остаются 50 тысяч жителей, которые не эвакуировались.

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Напомним, что в Украине ВСУ уничтожили отряд российского СОБРа. В живых из 50 россиян осталось 6. Большинство тел погибших военнослужащих остались на территории Украины.