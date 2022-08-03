ВСУ отразили несколько штурмов оккупантов на Бахмутском направлении — Генштаб

Российские оккупанты пытались штурмовать на нескольких направлениях в Донецкой области.

ВСУ успешно отразили вражеские штурмы.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются вытеснить с занимаемых позиций подразделения ВСУ. Для этого враг вел обстрелы артиллерийских обстрелов в районах населенных пунктов Кодема, Семигорья, Майского, Выимки, Берестова, Бахмутского и Опросного. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки.

Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти», — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты во вторник, 2 августа, ракетами обстреляли военную часть в Червоноградском районе Львовской области.

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