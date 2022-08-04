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ВСУ отразили несколько штурмов оккупантов на Бахмутском направлении: враг борется за Новолуганское и Кодему

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ВСУ отразили несколько штурмов оккупантов на Бахмутском направлении: враг борется за Новолуганское и Кодему

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

На Бахмутском направлении ВСУ "притормозили" все вражеские попытки продвинуться где угодно.

В настоящее время продолжается пой в районах населенных пунктах Кодема и Новолуганске.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут и Соледарь. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

"Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка — Соледар, Доломитное — Майское, Возрождение — Вершина, Покровское — Бахмут, Васильевка — Яковлевка, Семигорье — Вершина. На всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел.ведет наступальные действия в направлении Кодема - Новолуганское, боевые действия продолжаются", — сообщили в Генштабе.

Напомним, российские оккупанты с большим количеством техники пытались прорвать украинские позиции в Харьковской области.

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