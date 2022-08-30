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ВСУ отразили штурм оккупантов на 3-х участках на Бахмутском направлении

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ВСУ отразили штурм оккупантов на 3-х участках на Бахмутском направлении

Российские оккупанты попытались наступать на Бахмутском направлении.

ВСУ отразили все вражеские попытки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцева и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.

"Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцева, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили", — сообщили в Генштабе.

Ранее Джемилев рассказал о том, что Аксенов и другие представители оккупационных "властей" Крыма вывезли свои семьи с полуострова.

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