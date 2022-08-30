ВСУ отразили штурм оккупантов на 5 направлениях: утренняя сводка Генштаба по состоянию на утро 30 августа

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия в Донецкой области, но получают отпор от ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ободы, Нововасиловка и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

Противник вел наступательное сражение с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Дмитровки, Бражковки, Долины и Богородичного.

Противник пытался вести воздушную разведку БПЛА в районе Богородичного. Летательный аппарат уничтожен украинскими защитниками.

Подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северского, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцева и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема, а также ракетный удар возле Константиновки.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцева, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

На Авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое. Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опросного.

На Новопавловском направлении вражеского огневого воздействия подверглись территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

В Запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Волшебное, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиационных ударов неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вел воздушную разведку БПЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозово, Зелено. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

Вел наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имел, отошел.

Задействовал разведывательные БпЛА недалеко от Давидова Брода, Снегиревки и Большого Артакова.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

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