ВСУ отразили штурм оккупантов на 5 участках на Авдеевском направлении

Российские оккупанты продолжают наступление на Авдеевском направлении.
За прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские атаки на 5 участках.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Авдеевском направлении российские оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опросного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского.
"Враг пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак — Опросное, Новоселовка Вторая — Красногоровка, Донецк — Первомайское, Пески — Невельское, Лозовое — Невельское, успеха не имел", — отметили в Генштабе.
Напомним, что подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300.
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