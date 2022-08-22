ВСУ отразили штурм оккупантов на 5 участках на Авдеевском направлении

За прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские атаки на 5 участках.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Авдеевском направлении российские оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опросного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского.

"Враг пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак — Опросное, Новоселовка Вторая — Красногоровка, Донецк — Первомайское, Пески — Невельское, Лозовое — Невельское, успеха не имел", — отметили в Генштабе.

Напомним, что подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300.

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