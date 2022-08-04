ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском и Краматорском направлениях — Генштаб

Российские оккупанты пытаются штурмовать на отдельных участках Донецкой области.
За прошедшие сутки они провалили штурм в направлении Довгенькое – Богородичное и Яремовка – Долина.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки.
" Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое — Богородичное. Получили отпор и отошли ", — отметили в Генштабе.
На Краматорском направлении враг совершал обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Нанес авиационный удар неподалеку от Спирного.
" Враг вел наступательный бой в направлении Яремовки — Долина, успеха не имел, отошел ", — говорится в сообщении.
Напомним, журналист Владимир Золкин позвонил по телефону россиянке и сообщил, что ее любимый в плену. Золкин предложил ей пообщаться с избранником. Впрочем, женщина заявила, что очень занята и попросила перезвонить по телефону после 21:00. Такое заявление несколько ошарашило военного РФ.
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