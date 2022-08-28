ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении — Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурм в Донецкой области.
За прошедшие сутки они пытались прорвать оборону ВСУ в направлении города Славянск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 28 августа.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Адамовка, Долина, Бражковка, Дубровное Богородичное, Краснополье и Константиновка.
"Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и был вынужден отойти", — сообщают в Генштабе.
Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.
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