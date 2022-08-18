ВСУ отразили штурм оккупантов в Донецкой области: те в очередной раз попытались продвинуться на Шевченково

Российские оккупанты пытались провести штурмовые действия в Донецкой области в районе поселка Шевченково.

ВСУ сдержали вражеские атаки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Российские оккупанты вели воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Роща, Щербаков и Новояковловки.

"Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка — Шевченко, успеха не имел, отошел", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове в доме, в который попала российская ракета, жили люди с изъянами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

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