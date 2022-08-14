ВСУ отразили штурм оккупантов в направлениях Песков и Красногоровки — Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Авдеевском направлении.
За прошедшие сутки ВСУ отразили штурм оккупантов в районе песков и Красногоровки.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационных ударов возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БпЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта продолжаются", — сообщили в Генштабе.
Напомним, военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Луганской области осенью.
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