ВСУ отразили штурм оккупантов в районе Ивано-Дарьевки: российские воины накивали пятками

Российские оккупанты в очередной раз пытались штурмовать вблизи села Ивано-Дарьевка Донецкой области.

За прошедшие сутки ВСУ в очередной раз дали им "под хвост".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В Донецком направлении усилия захватчики сосредоточились на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"На Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звановки и Донецкого. Нанес авиаударов возле Серебрянки. Вел штурмовые действия неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел ", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам врага на Херсонщине.

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