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ВСУ отразили штурм оккупантов вблизи Долины и Богородичного — Генштаб

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ВСУ отразили штурм оккупантов вблизи Долины и Богородичного — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские оккупанты и дальше пытаются идти в наступление на Славянском направлении.

За прошедшие сутки они снова двинулись штурмовать в районе Богородичного и Долины, но безрезультатно.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении оккупанты из артиллерии разных типов обстреляли в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Бражковка, Вернополье, Сулиговка, Карнауховка, Родное, Дибривное, Грушуваха, Богородичное, Норцовка и Залиман.

"Для усложнения ведения воздушной разведки противник задействовал комплексы радиоэлектронной борьбы. Вел наступательные бои в районе Богородичного и Долины, успеха не имел ", — отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ показали, как украинская "Фурия" уничтожила российский "Ураган".

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