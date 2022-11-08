ВСУ отразили вражеские атаки на 10 участках и уничтожили технику оккупантов в Херсонской области: утренняя сводка Генштаба

Оккупанты продолжают попытки наступления на 3 направлениях в Донецкой области.

Начались 258 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты проводят наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищиевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Обстрелы:

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя РФ инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории РБ. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов по применению ударных беспилотных летательных средств с территории и воздушного пространства этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворичанское;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполевка и Лиман;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополье;

на Запорожском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка и Степное.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты вдоль линии фронта. Непосредственно от огня из РСЗО пострадали населенные пункты Вышетарасовка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.

Успехи ВСУ на фронте:

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области. Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.

В городе Энергодар российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные меры. Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные помещения, незаконно задерживают граждан Украины.

В Новософиевке Херсонской области оккупантов усилили "кадыровцами", который присоединился к грабежу местных жителей и их жилищ.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 24 удара. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны, по разным направлениям, сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии оккупантов.

Напомним, что командование ВС РФ не жалеет личный состав и опрокидывает только мобилизованных россиян на восток, где их беспощадно уничтожают ВСУ. На Сватовское направление в Луганской области военное руководство России бросило "мобиков", но уже 500 человек убиты.

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