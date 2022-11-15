ВСУ отразили вражеские атаки на 10 участках на Донбассе и "химарснули" штаб оккупантов в Луганской области: утренняя сводка Генштаба 15 ноября

Начались 265 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты пытаются удержаться на левом берегу Днепра и ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

Враг за прошедшие сутки нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Николаевка, Ромашково, Степок, Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огирево, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызовое, Кисловка, Колодязное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестово, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка, Стельмаховка Луганской области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Озаряновка, Клещиевка, Курдюмовка, Серебрянка, Соледар, Спорное, Торецк, Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополь, Павловка, Парасковеевка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогорье, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новопокровка, Темировка;

на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка Днепропетровской области; Дудчаны, Новоалександровка, Одрадокаменка и Томарино Херсонской области.

Ситуация на оккупированных территориях:

На захваченной территории Луганщины оккупанты ищут оставленные частные дома, чтобы разместить там "мобиков", прибывших пополнить подразделения ВС РФ. В Новоайдаре россияне, с целью уточнения информации о брошенном жилье, раздают местным жителям сообщения, чтобы прибыли в "администрацию", якобы для уточнения данных.

В Крыму постепенно возобновляется движение автомобильного транспорта через Керченский мост. Разрешение на проезд через него водители легковых автомобилей после тщательной проверки. Остальное транспортное сообщение осуществляется через паромные переправы.

Успехи ВСУ:

Генштаб получил подтверждение по поводу поражения подразделений оккупантов за предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Миловатка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 2 БПЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и 2 боеприпаса российских оккупантов.

Напомним, что после отступления из Херсона ВС России Минобороны РФ, скорее всего, перебросит российские войска в Донецкую область. Это приведет к активизации боев вокруг Бахмута, Донецка и на западе области.

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