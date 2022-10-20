ВСУ отразили вражеские атаки на 10 участках в Донецкой области, а "мобики" из РФ приехали грабить население: сводка Генштаба

Российские мобилизованные по прибытии в Украину принялись грабить местное население.

Начались 239 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты и дальше пробуют идти в наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области.

Обстрелы:

В течение суток противник нанес 11 ракетных и двадцать 8 авиационных ударов, совершил более 65 обстрелов из РСЗО.

Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов. Это, в частности, Янтарь Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны в Донецкой области, Значковое Запорожской области и Давыдов Брод на Херсонщине. Для своих преступлений оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг совершил пуски более десяти беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, более половины которых — с территории Республики Беларусь.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огурцово и Стрелка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них – Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской.

На Южнобужском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции. Для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии столкновения.

Ситуация на фронте:

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыло из мест лишения свободы.

По предварительной информации, руководство Ирана и РФ договорилось о направлении на территорию РФ советников и инструкторов по использованию ударных БПЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА "Shahed-136" и перспективных БПЛА "Arash-2".

Существует высокая вероятность, что российские оккупанты могут обстрелять мирное население Херсонщины. Так, утром 19 октября этого года на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области — до 150 военнослужащих ранены и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 крылатых ракет, 1 вертолет Ка-52 и 16 БпЛА, из них — 14 "Shahed-136". иранского производства

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, станцию РЭС и 6 других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.

Напомним, что штурмовая авиация ВСУ нанесла 6 ударов по пунктам развертывания ЗРК "Бук-2М", "Тор" и "Панцирь".

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