ВСУ отразили вражеские атаки на 10 участках в Донецкой области, а оккупанты после отхода минируют Херсонщину: сводка Генштаба

Российские оккупанты и дальше пытаются удержать временно захваченные территории и сорвать попытки Сил обороны продвигаться вперед. Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населённых пунктов. В частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка и Юрьевка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.

На Южнобужском направлении обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Безимая Лозовое.

Ситуация на фронте:

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

После того, как российские оккупанты отступили в Херсонской области, они принялись минировать объекты инфраструктуры и частные помещения. Захватчики запрещают любое перемещение местным жителям.

По имеющейся информации, в оккупированном Крыму, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

У кафиров наблюдаются проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой “долевой мобилизации”. Так, из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск отправили мобилизованных из-за неспособности разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих.

Власти РФ пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения захваченных территорий Украины. Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

Вечером, 3 октября текущего года, Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются.

Подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.

Напомним, Вооруженные силы Украины ускорили контрнаступление сразу на двух фронтах – восточном и южном. Оккупационные войска России вынуждены отступать в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области.

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