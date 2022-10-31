ВСУ отразили вражеские атаки на 11 участках и "насыпали" оккупантам на Херсонщине и на Запорожье: утренняя сводка Генштаба

Начались 250 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. оккупанты не прекращают пробовать наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области.

Обстрелы:

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Купянск Харьковской области, Северск на Донетчине, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков на Николаевщине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь поддерживает вооруженную агрессию против украинцев. Российская федерация продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области; Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Никольское, Павловка, Парасковеевка и Пречистовка Донецкой области и Дорожнянка, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское и Ольговское.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Белогорка, Давыдов Брид, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.

Ситуация на оккупированных территориях:

На временно захваченной территории Херсонщины оккупанты демонтируют и вывозят оборудование вышек сотовой связи в Донецкую область. Таким образом, они планируют наладить и расширять покрытия так называемых национальных операторов связи.

Оккупанты также готовятся к эвакуации своих подразделений и техники из правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста.

Работа ВСУ:

В Херсонской области ВСУ уничтожили колонну военной техники противника, в Запорожской – накрыли склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа. В общей сложности выведено из строя до 120 россиян.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, а также 4 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

Напомним, что в Херсоне в районе Антоновского моста раздались взрывы. В сети публикуют запись мощных взрывов, которые слышали жители оккупированного украинского города. Украинские защитники продолжают наступление на юге и взяли под контроль все переправы в Херсоне на правом берегу Днепра.

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