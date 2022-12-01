ВСУ отразили вражеские атаки на 12 участках на Донбассе, а оккупанты покидают Олешки в Херсонской области: утренняя сводка Генштаба ВСУ 1 декабря

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка на Донетчину.

На Сватовском и Лиманском направлениях оккупанты осуществляют инженерное оборудование линии обороны и перемещают личный состав, боеприпасы и горюче-смазочные материалы для комплектования и обеспечения новых подразделений и понесших потери.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах республики Беларусь идет подготовка отдельных подразделений противника.

На Сиверском направлении захватчики совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из российской артиллерии подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелка, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону. Зафиксированы вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестово, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник и дальше пытается наступать. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клищиевка, Северное, Залезное.

На Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Огневые поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг обороняется. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Великой Новоселки в Донецкой области.

В Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи. Артиллерийские и танковые обстрелы подверглись районам населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Враг не перестает обстреливать город Херсон.

Наблюдается уменьшение количества русских военных и военной техники в населенном пункте Олешки. Из отдельных населенных пунктов Херсонской области войска противника выведены и рассредоточены в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки — Голая Пристань. Основа часть войск – это мобилизованные лица.

Российские оккупанты в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области, захватчики обустроили полевой госпиталь. В то же время, в течение 28-29 ноября, фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время, украинские подразделения сбили БПЛА (вероятно типа "Орлан-10"). Информация уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава, склад горюче-смазочных материалов, а также 5 других важных объектов противника.

Напомним, что советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в войне погибли уже более 10 тыс. украинских защитников.

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