ВСУ отразили вражеские атаки на 12 участках на Донбассе, а в Николаевской области уничтожили более полусотни захватчиков: утренняя сводка Генштаба

Российские оккупанты наступают на трех направлениях в Донецкой области.

Начались 253 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Обстрелы:

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары российских оккупантов подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Купянск Харьковской области, Кременчуг на Полтавщине, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела на Черкасщине, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды на Николаевщине.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Орликовка и Муравьи Черниговской области и Свободная Слобода, Запсилья и Харьковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Алисовка, Амбарное, Анискино, Гатище, Глубокое, Зеленое, Казачья Лопань, Красное, Малая Волчья, Мороховец, Огирцево, Охримовка, Снырка области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка, Крахмальное и Фиголовка Харьковской области, Грековка, Невское, Площадка и Суходол на Луганщине и Терны и Ямполевка Донецк области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Зеленополье, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Северск, Соледар и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерийского вооружения, в районах населённых пунктов Каменка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь и Павловка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Павловка, Степное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Ситуация на фронте:

Российские оккупанты продолжают "эвакуацию" мирных жителей на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей, живущих вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.

В Луганской области подразделения российских оккупационных войск продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". Так, в Сватовом ВС РФ продолжают размещать свои подразделения в школах и предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия, несмотря на обстрелы.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в Первомайском Николаевской области уничтожено до 60 военнослужащих, а в Васильевке в Запорожье ранены до 50 российских захватчиков.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БпЛА Орлан.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

Напомним, что на юге ВСУ уничтожили 4 вражеских склада с боеприпасами. Также были повреждены 1️ танк, 5️ единиц авто-бронетехники, РСЗО "Град" и буксированная гаубица Д-20.

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