ВСУ отразили вражеские атаки на 13 участках фронта Донбасса и Харьковщины и изрядно "насыпали" оккупантам на Запорожье: сводка Генштаба

Российские оккупанты попытались пойти в наступление на Харьковщине.

Начались 256 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковловка и Ямполевка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области.

Обстрелы:

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское в Луганской области и Лиман и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Ситуация на оккупированных территориях:

В Херсонской области российские оккупанты продолжают так называемую "эвакуацию" населения региона с правого берега реки Днепр. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка, местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию РФ.

Вчера, 5 ноября, абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.

Ситуация на фронте:

В Генштабе текущие результаты "работы" ВСУ по врагу на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. Так, в Чулановке Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов. В Басане Запорожской области поражен штаб одного из подразделений ВС РФ, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.

Украинские ракетчики и зенитчики в сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

Напомним, что с целью выявления позиций Сил обороны и корректировки огня российские кафиры запустили на южном направлении более четырех десятков дронов-шпионов.