ВСУ отразили вражеские атаки на 14 участках на Донбассе и "покошмарили" оккупантов на Запорожье: утренняя сводка Генштаба 9 ноября

В Беларуси воины помогают россиянам обеспечением, а ВСУ покошмарили оккупантов на Запорожье.

Начались 259 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты и дальше ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опросное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Доне.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары российских кафиров подверглись районам более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. В Беларуси продолжается формирование русско-белорусской группировки войск. По предварительной информации, военнослужащие ВС РБ в качестве "братской" помощи закупили для мотострелковой дивизии ВС РФ сотню комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки. В составе пограничных войск республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

Правоохранительные органы Беларуси ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикуют власть, или "спецоперацию" РФ в Украине.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Поповка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарне, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Милово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищиевка, Майорск, Опросное, Северное и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времевка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;

на Запорожском направлении – из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Волшебное Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

Успехи ВСУ на фронте:

Подтверждена информация о поражении подразделений РФ на временно занятой территории Запорожья. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до 150 сотни оккупантов.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов, в частности, поражены 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции вражеских средств ПВО.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 5 БПЛА Ланцет и 4 — Орлан, а украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Напомним, что ВСУ в Донецкой области уничтожили почти всю российскую бригаду морской пехоты. У подразделения от 30% до 70% безвозвратных потерь. В течение 4 дней ВСУ ликвидировали более 300 морпехов, а также бригада потеряла половину техники.