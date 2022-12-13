ВСУ отразили вражеские атаки на 16 участках, а в Херсонской области оккупанты проводят ротацию и отводят войска: утренняя сводка Генштаба

Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка Донецкой области..

В течение суток противник нанес 7 ракетных ударов, 5 из которых – по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов с РСЗО, в том числе по городу Херсон. Есть утраты посреди мирных обитателей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.

В Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двенадцати населенных пунктов, в частности: Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба .

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти двадцати населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоров инка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии населенных пунктов Времевка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Мали и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Херсонской области, граничащие с линией столкновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.

На Херсонском направлении оккупанты проводят ротацию. Военные, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения. Кроме того, 10-11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

В городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудованы под военный госпиталь. А в городе Мелитополь в качестве госпиталя используют детский санаторий. Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из Российской Федерации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, что под Мелитополем ВСУ ликвидировали логово оккупантов. В селе Майское "прилетело" в здание, где находились российские вояки. Количество потерь врага устанавливается.

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