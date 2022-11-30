ВСУ отразили вражеские атаки на 6 участках на Донбассе и уничтожили "один важный объект": утренняя сводка Генштаба ВСУ 30 ноября

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

О ситуации на украинском фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов с РСЗО по позициям ЗСУ. Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Обстрелы:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружены.

На Сиверском направлении противник минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.

На Слобожанском направлении поражение по всему спектру артиллерии потерпели районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелка, Красное, Глубокое, Старица, Огирево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка в Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки на Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении огневого поражения по реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомис. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсона.

Успехи ВСУ на фронте:

В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного Донецка доставили более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

Также в оккупированной Горловке одну из гражданских больниц перепрофилировали на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускается исключительно медицинский персонал.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 3 БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.

Напомним, что российские захватчики добились небольших успехов на Донетчине в районе Бахмута, впрочем оккупанты значительно преувеличивают свои достижения на фронте, считают в американском Институте изучения войны.

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