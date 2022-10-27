ВСУ отразили вражеские атаки на 7 участках на Донбассе, а раненых оккупантов сотнями свозят в больницы Голубовки: сводка Генштаба

Начались 246 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Донетчине, в частности, захватить город Бахмут.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Обстрелы:

В течение суток противник нанес 18 авиационных и 4 ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили города Купянск, Дружковка и Запорожье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше предоставляет свою территорию РФ для обстрелов Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – с территории РФ, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелка, Двухлетняя, Каменка, Красное и Старица;

на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка;

на Лиманском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное и Заречное;

на Бахмутском направлении – обстрелы потерпели Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении оккупантами обстреляны Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты из артиллерии били в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополь, Нескучное, Ольговское и Белогорье.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

На Запорожье продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. У них в целом отсутствует мотивация и желание воевать на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства.

Российские оккупанты продолжают работу по пополнению потерь, в частности представители частных военных кампаний вербуют заключенных в колониях Ульяновска. Большинство из тех, кто согласился воевать – осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Утраты личного состава уточняются.

В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и зенитного ракетного комплекса. За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БПЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.

Напомним, что вчера, 26 октября с 22.00 по 24.00 ч РФ атаковала Украину более двух десятков "шахедов". 17 ударных дронов-камикадзе уничтожили силы ПВО. Еще два "Shahed-136" приземлили другие подразделения Сил обороны.

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