ВСУ отразили вражеские атаки на 9 участках на Донетчине и изрядно проредили ВС РФ в Запорожье: сводка Генштаба

Российские оккупанты и дальше стремятся полностью оккупировать Донецкую область и удержать захваченные территории.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов по территории Украины и совершили более 100 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. От вражеских ударов пострадало около 50 населенных пунктов. Среди них – Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В то же время в Республике Беларусь с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что опосредованно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов ВС РФ. Также состоялась ротация авиационных подразделений совместного учебного центра подготовки ВВС и войск ПВО ВС Беларуси и России с заменой трех из четырех имеющихся многоцелевых истребителей Су-30М. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Обстрелы:

Российские оккупанты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасиловка и Павловка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленая Роща, Дорожнянка и Новоукраинка.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более пятидесяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка.

Оккупационные власти вынуждают местных жителей на оккупированных территориях получать паспорта РФ. Так, в Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа в получении российского паспорта. Другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт за получение российского. В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов РФ до 1 октября, жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

В Херсоне оккупанты выселили жителей нескольких общежитий для дальнейшего заселения военнослужащих российских оккупационных войск, которые прибыли на усиление подразделений на этом направлении.

Потери оккупантов:

В последние дни подтверждены потери противника на отдельных направлениях.

Так, в населенном пункте Бахмутовка в Луганской области в результате удара по району сосредоточения противника более 50 военнослужащих погибли, уничтожено 17 единиц вражеской техники.

В Токмаке Запорожской области до 50 военнослужащих противника получили ранения, уничтожены 10 единиц вооружения и военной техники.

В Гуляйпольском районе Запорожской области до 40 военнослужащих противника получили ранения.

В городе Мелитополь Запорожской области уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более 50 оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Поражены 6 опорных пунктов, 20 сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 7 БпЛА, в частности, 5 — иранского производства, 1 вертолет Ми-8 и 1 штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, 1 зенитный ракетный комплекс и 8 других важных объектов противника.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских подразделений и наносить удары по тыловым районам, населенным пунктам с гражданским населением. Оккупанты пытаются возобновить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника.

Читайте также: