ВСУ отразили вражеские атаки на 9 участках на Донетчине и "закобзонили" кадыровцев в Луганской области - сводка Генштаба

Начались 245 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. оккупанты пытаются удержать захваченные территории и наступать на Донбассе.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова.

Обстрелы:

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 40 населенных пунктов. Среди них – город Днепр и область, Приколотное Харьковской области и Большая Александровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стариковое, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также задействовал ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка и Двухлетняя;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополь и Полтавка.

На Южнобужском направлении обстреляно более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 20 вылетов БПЛА разных типов.

В РФ ищут дополнительные источники восполнения боевых потерь. Продолжается работа с уволенными из-за ранения военнослужащими. Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки.

Украинские артиллеристы нанесли точечный удар в населенном пункте Новоивановка Луганской области. уничтожен склад боеприпасов и десяток "кадыровцев". В городе Сватово также уничтожены до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

Украинские пилоты за прошедшие сутки нанесли 21 удар по 17 районам сосредоточения вооружения и военной техники. Поражены 2 опорных пункта, а также 2 позиции ЗРК оккупантов. ПВО сбила 5 вражеских БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов.

Напомним, что вечером в Херсонской области ПВО уничтожило силами противовоздушной обороны два вражеских дрона-камикадзе БПЛА выпустили из направления временно оккупированного Крыма.

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