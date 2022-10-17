ВСУ отразили вражеские атаки на 9 участках в Донецкой области, а в ОРДЛО мобилизовали коммунальщиков: утренняя сводка Генштаба

На Донетчине Силы обороны отразили вражеские атаки на 9 участках.

Начались 236 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты и дальше пытаются наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 80 обстрелов с РСЗО.

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Удары противника подверглись районам более 20 населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдино и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев 15 дронами-камикадзе, 11 из них украинские защитники сбили.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА Shahed-136 с территории Республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области;

на Краматорском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь и Новокаменка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.

Ситуация на фронте:

Российские оккупанты пытаются восполнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин из ОРДЛО. В частности, в Станице Луганской Луганской работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодны к военной службе.

В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области: Молочанск — до 40 раненых, Каменка-Днепровская — 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар — до 20 раненых, Орех до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, роды — около 7 единиц военной техники и до 30 раненых. Информация уточняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций ЗРК оккупантов. Также подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 15 вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 1 позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.

Напомним, что жительница деоккупированной Новоалександровки на Херсонщине рассказала, как оккупанты в спину из автомата расстреляли ее малолетнего внука, который шел получать гуманитарную помощь вместе с отцом. Россияне сказали местным, что с там была "огневая точка" украинского снайпера.

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