ВСУ отразили вражеские атаки в Марьинке и Красногоровке, а оккупанты прорвали оборону в Водяном -ISW

Российские оккупанты продолжают наступать на город Бахмут в Донецкой области. В Генштабе заявили, что ВСУ отражают вражеские атаки.

О ситуации вокруг Бахмута говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, вчера, 8 ноября, по сообщению Генштаба Силам обороны удалось отразить атаки россиян на сам Бахмут и к югу от Бахмута в районе Иванграда (4 км к югу), Клещиевке (7 км к юго-западу), Майорска (20 км к югу) и Опытного. (4 км к югу).

Линия Бахмут-Авдеевка-Угледар является самым горячим участком фронта, а войска группы Вагнера составляют большинство ударных группировок России на Бахмутском направлении.

Российские источники сообщают, что ВС РФ практически не продвинулись на линии фронта в Донецкой области, в том числе вблизи Соледара, из-за активного украинского сопротивления.

Вчера, 8 ноября, ВС РФ продолжили наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отразили наступление российских войск в Красногоровке (на северо-западной окраине Донецка) и Марьинке (на юго-западной окраине города Донецка).

Также читайте Битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев - Жданов

Российские военные блогеры опубликовали 8 ноября видео с поднятием флага батальона "ДНР" "Спарта" в районе Донецкого городского аэропорта. мол силы "ДНР" захватили этот район 7 ноября. Также российские военные блогеры утверждают, что ВС РФ штурмовали украинские позиции в Красногоровке и Марьинке и прорвали украинскую оборону в Водяном (на северо-западной окраине Донецка).

В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отразили российские штурмы в районе Павловки и Водяного (оба примерно в 50 км юго-западнее Донецка).

Министерство обороны РФ утверждало, что украинские силы дважды безуспешно атаковали Новомихайловку и Павловку и что украинские силы развертывают в этом районе дополнительные подразделения для удержания линии.

Также российские источники заявили, что российские потери в районе Павловки гораздо больше данных российского МО, и что, если так пойдет и дальше, российских танков скоро больше не останется.

Ситуация на Бахмутском направлении:

Напомним, что по сообщению Восточной группировки войск ВСУ российские кафиры понесут наибольшие потери в районе Бахмута, Авдеевки, Угледара. Здесь продолжаются самые жестокие, самые кровавые бои.

На Бахмутском направлении находятся около 30 тыс. российских солдат. ВС РФ атакуют позиции ВСУ и населенные пункты по всем видам вооружения.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что с военной точки зрения Бахмут имеет стратегическое значение, поскольку открывает путь на Славянск, Краматорск и Часовой Яр.

Читайте также: