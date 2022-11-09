ВСУ отразили вражеские атаки в Марьинке и Красногоровке, а оккупанты прорвали оборону в Водяном -ISW

На Донетчине линия Бахмут-Авдеевка-Угледар является самым горячим участком фронта.
Российские оккупанты продолжают наступать на город Бахмут в Донецкой области. В Генштабе заявили, что ВСУ отражают вражеские атаки.
О ситуации вокруг Бахмута говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Так, вчера, 8 ноября, по сообщению Генштаба Силам обороны удалось отразить атаки россиян на сам Бахмут и к югу от Бахмута в районе Иванграда (4 км к югу), Клещиевке (7 км к юго-западу), Майорска (20 км к югу) и Опытного. (4 км к югу).
Линия Бахмут-Авдеевка-Угледар является самым горячим участком фронта, а войска группы Вагнера составляют большинство ударных группировок России на Бахмутском направлении.
Российские источники сообщают, что ВС РФ практически не продвинулись на линии фронта в Донецкой области, в том числе вблизи Соледара, из-за активного украинского сопротивления.
Вчера, 8 ноября, ВС РФ продолжили наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отразили наступление российских войск в Красногоровке (на северо-западной окраине Донецка) и Марьинке (на юго-западной окраине города Донецка).
Российские военные блогеры опубликовали 8 ноября видео с поднятием флага батальона "ДНР" "Спарта" в районе Донецкого городского аэропорта. мол силы "ДНР" захватили этот район 7 ноября. Также российские военные блогеры утверждают, что ВС РФ штурмовали украинские позиции в Красногоровке и Марьинке и прорвали украинскую оборону в Водяном (на северо-западной окраине Донецка).
В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отразили российские штурмы в районе Павловки и Водяного (оба примерно в 50 км юго-западнее Донецка).
Министерство обороны РФ утверждало, что украинские силы дважды безуспешно атаковали Новомихайловку и Павловку и что украинские силы развертывают в этом районе дополнительные подразделения для удержания линии.
Также российские источники заявили, что российские потери в районе Павловки гораздо больше данных российского МО, и что, если так пойдет и дальше, российских танков скоро больше не останется.
Ситуация на Бахмутском направлении:
Напомним, что по сообщению Восточной группировки войск ВСУ российские кафиры понесут наибольшие потери в районе Бахмута, Авдеевки, Угледара. Здесь продолжаются самые жестокие, самые кровавые бои.
На Бахмутском направлении находятся около 30 тыс. российских солдат. ВС РФ атакуют позиции ВСУ и населенные пункты по всем видам вооружения.
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что с военной точки зрения Бахмут имеет стратегическое значение, поскольку открывает путь на Славянск, Краматорск и Часовой Яр.
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