ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Бахмута, а оккупанты пытаются захватить Кодему: бои продолжаются

Российские оккупанты в очередной раз штурмовали в Донецкой области.
Сейчас они пробуют установить контроль над селом Кодема.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.
На Бахмутском направлении оккупанты прошедших суток обстреливали из артиллерии разных типов у Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцева, Майорска и Кодемы.
"Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцева, успеха не имел, отошел. Пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои", — сообщили в Генштабе.
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