ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Бахмута, а оккупанты пытаются захватить Кодему: бои продолжаются

Российские оккупанты в очередной раз штурмовали в Донецкой области.

Сейчас они пробуют установить контроль над селом Кодема.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на админграницу Донецкой области. Сегодня ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки.

На Бахмутском направлении оккупанты прошедших суток обстреливали из артиллерии разных типов у Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцева, Майорска и Кодемы.

"Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцева, успеха не имел, отошел. Пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои", — сообщили в Генштабе.

Читайте также: